        Beşiktaş Asllani bu kez damga vurdu

        Asllani bu kez damga vurdu

        Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı ve en son oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de başlayan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, bu hafta gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette rol oynadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Asllani bu kez damga vurdu!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

        ASLLANİ 'BEN DE VARIM' DEDİ

        Performansı son maçlarda yeterli görülmeyen Kristjan Asllani, 11 başladığı maçta bu kez şansı iyi değerlendirdi.

        Karşılaşmanın 22. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Arnavut futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı.

        8. dakikada Tiago Djalo'nun attığı golde de asisti yapan Asllani ilk yarıya 1 gol ve 1 asistle damga vurdu.

        15 MAÇTA 2 GOL VE 3 ASİST

        Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkan Kristjan Asllani bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

        Beşiktaş, bonservisi Inter'de bulunan Kristjan Asllani'yi yarım sezonluğuna kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek.

        Genç futbolcu, sezonun ilk yarısını ise bir diğer İtalyan ekibi Torino'da geçirdi.

