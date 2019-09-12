Emniyet ve Jandarma 'duman' etti!

Ülkemizde uzun yıllardır yetiştirilen ve ortalama 150 günde büyüyen bir bitkidir. Dikenli ve dikensiz olarak iki türü bulunmaktadır. Beyaz, sarı, kırmızı ve turuncu renkleri bulunmakta, yağının kullanımı için ekilmektedir.

Aspir yağının kullanımı hem içilerek hem de cilde sürülerek uygulanabilmektedir. İçilerek yapılan kullanımı; su bardağına yarım olarak ılık su ve 1 tatlı kaşığı aspir yağının konarak içilmesi şeklindedir.

Cilde uygulanması ise; direk sorunlu bölgelere günde 2 kere sürülerek masaj yapılması şeklindedir.

Aspir yağının kapağı açıldığında buzdolabında saklanmalı ve 40 günde tüketilmelidir.

Aspir Yağının Faydaları Nelerdir?