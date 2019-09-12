Ülkemizde uzun yıllardır yetiştirilen ve ortalama 150 günde büyüyen bir bitkidir. Dikenli ve dikensiz olarak iki türü bulunmaktadır. Beyaz, sarı, kırmızı ve turuncu renkleri bulunmakta, yağının kullanımı için ekilmektedir.
Aspir yağının kullanımı hem içilerek hem de cilde sürülerek uygulanabilmektedir. İçilerek yapılan kullanımı; su bardağına yarım olarak ılık su ve 1 tatlı kaşığı aspir yağının konarak içilmesi şeklindedir.
Cilde uygulanması ise; direk sorunlu bölgelere günde 2 kere sürülerek masaj yapılması şeklindedir.
Aspir yağının kapağı açıldığında buzdolabında saklanmalı ve 40 günde tüketilmelidir.
Aspir Yağının Faydaları Nelerdir?
- Hamilelik dönemi sonrasında hemen kullanılmaya başlanması halinde oluşan çatlakların hızla düzelmesini sağlamaktadır.
- Kolesterol ve yağ şekerinin seviyesini dengelemektedir.
- Metabolizmaya hızlandırarak, kabızlık sorununu çözmektedir.
- Cildi derinlemesine nemlendirir ve yenilenmesini sağlar.
- Düzenli olarak tüketilmesinde vücutta biriken fazla yağın atılmasını sağlar.
- Damar sertliğini de önlemektedir.
- Romatizmal ağrılara iyi gelmekte ve hafifletmektedir.
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