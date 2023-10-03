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        Haberler Yaşam Asrın İsminin Anlamı Nedir? Asrın İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Asrın isminin anlamı nedir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Asrın adının anlamını biliyor musunuz? Asrın ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:29
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        Asrın isminin anlamı
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        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Asrın isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        ASRIN ADININ ANLAMI NEDİR?

        Asrın ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Asrın adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Asrın isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        ASRIN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Asrın ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Asra ait, bu yüzyılda olan.
        • Bu asra ait, bu devire uygun.

        ASRIN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Asrın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Asrın adını koymak caizdir.

        ASRIN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Asrın ismini kullanan 1.661 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Asrın ismini kullanan 295 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Asrın ismini kullanan 98 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Asrın ismini kullanan 275 kişi bulunmaktadır.

        ASRIN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Asrın ismindekilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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