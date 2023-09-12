Assos'ta 2300 yıllık izler

Bu parçalardan insanların günlük hayatta içmek için kullandıkları seramik kaplar, insanların aydınlatmada kullandıkları lamba, kandil dediğimiz objelerden çok fazla sayıda örnek var.

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Pişmiş topraktan yapılmış (terracottalar) dediğimiz heykelcikler var. Assos’ta klasik dönemden itibaren üretim olduğunu biliyoruz. Terracottalar mezarlara hediye ya da tapınım sırasında kullanılan eşyalar. Bu parçaların dışında çocukların oyuncak olarak kullandıkları objeler de yer alıyor.