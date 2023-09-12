Assos'ta 2300 yıllık izler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'ndeki çöplük olarak kullanılan alanda 2 bin 300 yıllık kaplar, pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler, masa kapları, kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşama ışık tutacak
Başta Aristoteles olmak üzere Platon’un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip tarafında kazı çalışmaları sürdürülüyor.
Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İÇDAŞ ve Çanakkale Valiliği tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer aldığı kazı 12 aylık kazı programında yer alıyor.
Arazideki onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında kazı laboratuvarında eserlerin restorasyon ve belgeleme faaliyetleri yapılıyor. Assos Ören Yeri’ndeki Anıtsal Çeşme’de yürütülen kazılarda çöplük olarak kullanılan alanda 2 bin 300 yıllık kaplar, dini ritüelle kullanılan pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler, masa kapları, kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.
Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, “Çeşme yapısının kenarındaki boşlukta gündelik hayatta kullanılan parçalar ele geçirildi. Bu parçalardan yüzlerce var. Bazıları iyi korunmuş örnekler.
Bu parçalardan insanların günlük hayatta içmek için kullandıkları seramik kaplar, insanların aydınlatmada kullandıkları lamba, kandil dediğimiz objelerden çok fazla sayıda örnek var.
Pişmiş topraktan yapılmış (terracottalar) dediğimiz heykelcikler var. Assos’ta klasik dönemden itibaren üretim olduğunu biliyoruz. Terracottalar mezarlara hediye ya da tapınım sırasında kullanılan eşyalar. Bu parçaların dışında çocukların oyuncak olarak kullandıkları objeler de yer alıyor.