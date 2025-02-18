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        Çanakkale'deki Assos ve Troya tünelleri trafiğe kapanacak

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki "Assos" ve "Troya" tünelleri, bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:38
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        Assos ve Troya tünelleri kapanacak
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katılımıyla 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen "Assos" ve "Troya" tünelleri bakım onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak.

        Konuyla ilgili Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer altı:

        "D550-05 Çanakkale-İzmir karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan Assos ve Troya tünelleri: Ayvacık-Edremit istikameti 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde 3 gün, Edremit-Ayvacık istikameti 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde 3 gün boyunca bakım onarım nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı eski devlet yolu olan Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacaktır."

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