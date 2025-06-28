Asteğmen Nasıl Olunur? Asteğmen Olma Şartları Nelerdir?

Asteğmen Nedir?

Asteğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay sınıfına mensup en alt rütbeli askeri personeldir. Genellikle yedek subaylık görevini yerine getiren üniversite mezunları, temel askerlik eğitiminin ardından asteğmen olarak göreve başlarlar. Asteğmenler, görev süresi boyunca çeşitli birliklerde eğitim, idari, teknik ya da muharebe görevlerinde bulunabilir. Yedek subaylık görevini tamamlayan asteğmenler, görev süresi sonunda terhis edilir ya da isterlerse subaylık mesleğine devam etmek için sınavlara başvurabilirler.

Asteğmen Nasıl Olunur?

Asteğmen olmak için iki temel yol vardır:

Yedek Subaylık (Askerlik Yoluyla Asteğmenlik)

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Üniversite mezunu erkek vatandaşlar, zorunlu askerlik hizmetlerini yedek subay olarak yapabilirler. Bu kapsamda:

Seçilen adaylar, 3 ila 6 hafta süren temel eğitimlerini tamamladıktan sonra asteğmen rütbesiyle görev yapmaya başlarlar.

Görev süreleri 12 aydır. Bu sürenin tamamlanmasının ardından terhis edilirler.

Kadro Subayı Olmak (Profesyonel Asteğmenlik ve Subaylık)

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi), astsubay meslek yüksekokulları veya dış kaynaktan (üniversite mezunu sivillerden) yapılan alımlarla da asteğmen rütbesiyle subay olarak TSK’ya katılım mümkündür. Bu kişiler eğitimlerini tamamladıktan sonra doğrudan asteğmen rütbesiyle göreve başlarlar ve kadrolu subay olarak kariyerlerine devam ederler.

Asteğmen Olma Şartları Nelerdir? Asteğmen olmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekildedir: Genel Şartlar (Yedek Subaylık İçin) T.C. vatandaşı olmak Lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak (ön lisans mezunları yedek subay olamaz) REKLAM Askerlik çağına girmiş olmak veya celp dönemi içerisinde bulunmak Yaş şartı olarak 27 yaşını aşmamış olmak (bazı istisnalar ve uzatmalar hariç) Askerlik şubesine zamanında başvurarak yedek subay talebinde bulunmak Sağlık açısından askerlik yapmaya uygun olmak Adli sicil kaydının temiz olması Profesyonel Subaylık İçin Ek Şartlar KPSS veya MSÜ sınavlarından yeterli puanı almak (alım türüne göre değişir) Fiziki yeterlilik testlerinde başarılı olmak Sağlık muayenesinden geçmek ve “Subay Olur” raporu almak Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak İngilizce bilgisi gibi ek kriterler (bazı sınıflarda) Asteğmenlik Süreci Nasıl İşler? Başvuru ve Sınıflandırma: Askerlik şubesi veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılır. REKLAM Adaylar yedek subay, yedek astsubay veya er olarak sınıflandırılır. Eğitim: Asteğmen adayları, TSK’nın belirlediği birliklerde temel eğitim alır.