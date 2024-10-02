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        Haberler Bilgi Spor Aston Villa- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Aston Villa- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Aston Villa, Bayern Münih maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Alman devi Bayern Münih, Dinamo Zagreb'i 9-2 ederek rakiplerine gözdağı verdi. Öte yandan Young Boys ile deplasmanda karşılaşan İngiliz ekibi Aston Villa rakibini 3-0 mağlüp etti. Peki, Aston Villa- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 17:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:22
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        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan müsabakaların ardından gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bu kapsamda Aston Villa ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Villa Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Romen hakem R. Petrescu yönetecek. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Leipzig- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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        ASTON VİLLA- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Aston Villa- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.

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        ASTON VİLLA- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Villa Park'ta oynanacak olan mücadele tabii spor 2 üzerinden naklen yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

        Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        4

        BAVYERA EKİBİ NAMAĞLÜP!

        Vincent Kompany yönetiminde ligde 5 maça çıkan Bayern Münih, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşan Bavyera ekibi 9-2'lik ezici bir skorla rakibini yendi.

        5

        ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

        Martinez, Konsa, Carlos, Torres, Digne, Onana, Tielemans, Bailey, Ramsey, Rogers, Watkins

        6

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer, Guerreiro, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Gnabry, Kane

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