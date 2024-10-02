Aston Villa- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan müsabakaların ardından gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bu kapsamda Aston Villa ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Villa Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Romen hakem R. Petrescu yönetecek. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Leipzig- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?