Leipzig- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan müsabakaların ardından gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bu kapsamda Leipzig- Juventus ile kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın maçta oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Leipzig- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Ligi'nde ilk hafta maçında Juventus, PSV'yi 3-1'lik skorla mağlüp etmişti. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, Leipzig- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte, Leipzig- Juventus maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…
LEİPZİG- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Leipzig- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.
LEİPZİG- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele tabii spor 3 üzerinden naklen yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.
Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Thiago Motta yönetimindeki Juventus'ta, gözde isim haline gelen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Leipzig karşılaşmasında forma giyecek.
LEİPZİG MUHTEMEL 11
Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Raum, Simons, Vermeeren, Haidara, Baumgartner, Openda, Sesko
JUVENTUS MUHTEMEL 11
Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Gonzalez, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic