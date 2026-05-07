Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final maçları sürüyor. Bu kapsamda Aston Villa, yarı final rövanş maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Nottingham Forest 1-0 kazanmıştı. Villa Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Aston Villa - Nottingham Forest maçının başlama saati ve canlı yayın linki futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa - Nottingham Forest maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı...
Aston Villa - Nottingham Forest maçı için nefesler tutuldu. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, ev sahib avantajını kullanıp final biletini kapmak istiyor. Nottingham Forest ise skor avantajını koruyarak turu atlamanın hesaplarını yapıyor. Mücadeleyi televizyon ekranlarında takip edecek olan futbolseverler, "Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, Aston Villa - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Aston Villa - Nottingham Forest maçı canlı izle sayfası...
ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa - Nottingham Forest maçı 7 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ASTON VİLLA-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI İZLE
Aston Villa - Nottingham Forest maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
TUR HESAPLARI
Aston Villa'nın tur atlaması için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var.
Nottingham Forest ise her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins
Nottingham Forest: Ortega; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Jesus, Wood