Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın saat 20.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Unia Emery, “Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon Mcginn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR GİDEBİLECEK BİR TAKIM"

Daha önce Spartak Moskova’dayken Fenerbahçe ile karşılaştığının hatırlatılması üzerine Emery, “Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8’e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak” sözlerini sarf etti.