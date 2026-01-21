Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery: Fenerbahçe çok iyi takım - Futbol Haberleri

        Unai Emery: Fenerbahçe çok iyi takım

        Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacakları müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "F.Bahçe çok iyi takım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında yarın saat 20.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Unia Emery, “Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon Mcginn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi takım. Çok tecrübeli, iyi ve kaliteli oyuncuları var. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        "FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR GİDEBİLECEK BİR TAKIM"

        Daha önce Spartak Moskova’dayken Fenerbahçe ile karşılaştığının hatırlatılması üzerine Emery, “Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8’e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak” sözlerini sarf etti.

        "DURAN VE ASENSIO ÇOK İYİ"

        Daha önce Aston Villa forması giyen şu an ise Fenerbahçe’de oynayan Jhon Duran ve Marco Asensio’nun sorulması üzerine Unai Emery, “İkisi de çok iyi oyuncu. Asensio oldukça tecrübeli ve kariyeri iyi bir oyuncu. Bizdeyken büyük bir performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz Arabistan’a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yarın rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın

        Tuzla'da çakmak üretim fabrikasında yangın

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?