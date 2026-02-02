Astral seyahat günah mı? Diyanet'e göre astral seyahat caiz mi?

Astral seyahat düşüncesi bilimsel bir temele dayanmaz ve deneysel olarak ispatlanmış bir olgu kabul edilmez. Psikoloji alanında bu tür deneyimler çoğunlukla bilinçaltı, hayal gücü, rüya hali ya da algı yanılmalarıyla ilişkilendirilir. İslam inancında ise insan ruhunun iradeli biçimde bedenden ayrılması ve dünyada dolaşması şeklinde bir kabul yer almaz. Bu nedenle astral seyahat kavramı dini değil felsefi ve metafizik bir iddia olarak değerlendirilir. Astral seyahat caiz mi, astral seyahat günahı var mı? Sizin için araştırdık.

ASTRAL SEYAHAT GÜNAH MI?

Astral seyahat dinen caiz kabul edilmez ve bu tür inanç ve uygulamalar İslamiyet’in temel esaslarıyla bağdaşmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında astral seyahatin dini bir dayanağının bulunmadığı ve metafizik iddialara dayalı bir inanış olduğu belirtilir. İslam’da insan ruhunun bedenden bilinçli biçimde ayrılıp başka alemlerde dolaştığına dair kabul edilen bir öğreti yer almaz. Bu tür anlatımlar daha çok spiritüalist ve ezoterik düşüncelerden kaynaklanır. Astral seyahat iddiaları gayb bilgisine ulaşma, farklı varlıklarla temas kurma ya da ruhsal güçler elde etme gibi unsurlar içerir. İslam inancında gayb bilgisi yalnızca Allah’a aittir ve bu alana dair iddialar doğru kabul edilmez. Ayrıca bu tür uygulamalar kişiyi yanlış inançlara sürükleme ve batıl anlayışları meşrulaştırma riski taşır. Din, insanın aklını ve inancını korumayı esas alır ve temeli olmayan iddialara yönelmeyi uygun görmez. Astral seyahat düşüncesi İslam inancı içinde meşru bir alan oluşturmaz. Bu tür uygulamalara yönelmek dinen doğru kabul edilmez ve kaçınılması gereken inançlar arasında değerlendirilir.

ASTRAL SEYAHAT İSLAMDA NE DİYE GEÇER? İslam'da "astral seyahat" adıyla anılan bir kavram yer almaz. Bu ifade İslam ilim geleneğine ait değildir ve Kur'an, sünnet ya da klasik fıkıh kaynaklarında karşılığı bulunmaz. İslam literatüründe insanın ruhunun iradeli biçimde bedenden ayrılıp dünyada dolaşması şeklinde bir öğreti kabul edilmez. Tasavvuf metinlerinde geçen bazı kavramlar zaman zaman yanlış biçimde astral seyahatle ilişkilendirilir. Bunlar daha çok rüya hali, kalbin huzuru, manevi farkındalık ya da içsel tecrübe anlamı taşır ve fiziksel bir dolaşım iddiası içermez. Miraç olayı da bu bağlamda astral seyahatle karıştırılmamalıdır. Miraç, yalnızca Hz. Peygamber'e mahsus ilahi bir mucizedir ve insan iradesiyle gerçekleşen bir deneyim şeklinde değerlendirilmez. Astral seyahatin İslam inancı içinde bir kavram olmadığı, bu tür iddiaların daha çok spiritüalist ve ezoterik akımlara ait olduğu ifade edilir. Astral seyahat İslam'da özel bir isimle anılan meşru bir uygulama olarak yer almaz ve dini terminolojide karşılığı bulunmaz.

ASTRAL SEYAHATE ÇIKAN ALİMLER VAR MI? Astral seyahate çıktığı kabul edilen ya da bunu dinen mümkün gören İslam alimi bulunmaz. İslam ilim geleneğinde yer alan alimler, bilgi ve kanaatlerini Kur'an, sünnet ve sahih akıl temeline dayandırır. Astral seyahat ise bu kaynakların hiçbirinde yer almaz ve İslam inanç sistemi içinde meşru bir bilgi alanı kabul edilmez. Diyanet değerlendirmelerinde de bu tür iddiaların İslam alimlerine nispet edilmesinin doğru olmadığı açık biçimde ifade edilir. Zaman zaman bazı mutasavvıflar ya da sufiler hakkında olağanüstü haller anlatılsa da bunlar astral seyahat şeklinde yorumlanmaz. Tasavvufta geçen manevi haller, kalp huzuru, içsel farkındalık ya da rüya benzeri tecrübeler olarak ele alınır ve ruhun bedenden ayrılarak gezmesi iddiasıyla aynı anlamda değerlendirilmez. Bazı kaynaklarda velilere atfedilen menkıbeler sembolik anlatımlar içerir ve itikadi bir delil niteliği taşımaz. İslam alimleri gayb alanına dair iddialarda kesinlik iddiasından kaçınmış ve temelsiz metafizik söylemleri reddetmiştir. Astral seyahat yaptığını söyleyen ya da bunu ilmi bir gerçek gibi sunan kimseler İslam alimleri arasında yer almaz. Böyle iddialar daha çok modern spiritüalist akımların ürünüdür ve dini ilim geleneğiyle ilişkilendirilmez.