Birlik, paylaşma ve bereketin simgesi olan Aşure Günü yaklaşıyor. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen bu özel gün, hem tarihi olayları hem de toplumsal dayanışmayı hatırlatıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, “Aşure Günü ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...