Aşure günü öncesi geri sayım! İşte 2023 Aşure Günü tarihi
Muharrem Ayı'nın 10. günü yani Aşure Günü öncesi geri sayım başladı. İslam Dünyası'nda büyük ihtiram gösterilen Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte "2023 Aşure Günü ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 10 Muharrem 2023 Aşure Günü tarihi...
10 Muharrem 2023 Aşure Günü öncesi geri sayım sürüyor. Aşure Günü oruç tutacaklar veya bugünle iligli tavsiyeleri yerine getirmek isteyenler Muharrem ayının gelmesiyle birlikte "Aşure Günü ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet Dini Günler Takvimi'nde Aşure Günü tarihi diğer önemli günler gibi yer aldı. İşte 10 Muharrem 2023 Aşure Günü tarihi...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem Ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba Günü başladı. 10 Muharrem 2023 Aşure Günü ise 28 Temmuz Cuma gününe denk gelmektedir. Muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. 17 Ağustos Perşembe günü ise 2023 Safer ayı başlayacak.
AŞURE NE ZAMANA KADAR YAPILIR?
Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.
AŞURE GÜNÜ'NDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
AŞURE GÜNÜ VE KERBELA OLAYI
Aşure Günü, İslam Dünyası'nı yasa boğan Kerbela Hadisesi'ne de şahitlik etmiştir. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin Kerbela'da 72 yakını ile birlikte 10 Ekim 680 yani Hicri 61 yılının Aşure Günü şehit edilişi her yıl Aşure Günü'nde hüzünle anılır.