10 Muharrem 2023 Aşure Günü öncesi geri sayım sürüyor. Aşure Günü oruç tutacaklar veya bugünle iligli tavsiyeleri yerine getirmek isteyenler Muharrem ayının gelmesiyle birlikte "Aşure Günü ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet Dini Günler Takvimi'nde Aşure Günü tarihi diğer önemli günler gibi yer aldı. İşte 10 Muharrem 2023 Aşure Günü tarihi...

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AŞURE NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Aşure senenin her gününde yapılabilir. İslam dininde buna dair bir yasaklama yoktur. Ancak Muharrem Ayı vesilesiyle hayır için aşure yapıp dağıtmak isteyenler Aşurelerini Muharrem Ayı'nın 10. gününden son güne kadar geçen 20 günlük zaman diliminde yapıp dağıtmaktadırlar. Alevi inancında ise Muharrem ayının 13. gününden önce aşure yapıp dağıtmak Kerbela Matemi'yle aynı günlere denk geldiği için doğru bulunmaz. Bu nedenle Alevi inancında aşureler 13. günden ay sonuna kadar yapılmaktadır.