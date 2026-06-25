Aşure Günü tarihi 2026: Aşure Günü ne zaman, bugün Aşure Günü mü? Aşure Günü'nde neler yapılır?
İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak ediliyor. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen bu mübarek gün nedeniyle milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirirken, oruç tutacak olanlar da Aşure Günü'nün faziletlerini araştırıyor. Bereket, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü'nde aşureler hazırlanıp komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılıyor. Peki Aşure Günü ne zaman, bugün Aşure Günü mü? İşte 2026 Aşure Günü'nün idrak edileceği tarih...
Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, bugün itibarıyla idrak ediliyor. İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan bu mübarek gün, Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve hayır işleriyle değerlendiriliyor. Özellikle aşure dağıtımı ve oruç ibadeti, Aşure Günü'nün öne çıkan gelenekleri arasında bulunuyor. Peki Aşure Günü ne zaman, bugün Aşure Günü mü? İşte Aşure Günü'nün faziletleri ve detayları...
AŞURE GÜNÜ BUGÜN MÜ?
Evet, 2026 yılında Aşure Günü 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, bugün İslam dünyasında dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor.
Müslümanlar için önemli manevi anlamlar taşıyan bu günde oruç tutulması, dua edilmesi ve hayır yapılması tavsiye ediliyor.
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda stokları neredeyse bitmek üzereydi. Aile ise bu durumda ellerinle kalan özellikle tahıl ve kuru meyveleri kullanarak bir yemek oluşturdu. Bu da bugünkü aşure olarak her sene yapılmaya devam ediliyor.
AŞURE GÜNÜ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Aşure Günü orucunu tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. Bu nedenle birçok Müslüman Muharrem ayının 9, 10 veya 10, 11'inci günlerinde oruç tutmayı tercih ediyor.
Aşure orucu, nafile ibadetler arasında yer alırken günün manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
AŞURE GÜNÜ'NDE NELER YAPILIR?
Aşure Günü'nde dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca geleneksel olarak hazırlanan aşure tatlısı aile bireyleri, komşular ve dostlarla paylaşılıyor.
Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği bu özel gün, Müslümanlar tarafından manevi bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
AŞURE GÜNÜ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Aşure Günü'nde vatandaşlar bol bol tövbe ve istiğfar ederek Allah'a dua ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve hayır duaları da bugün en çok yapılan ibadetler arasında bulunuyor.
Manevi değeri yüksek olan bu mübarek günün, tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesi temenni ediliyor.