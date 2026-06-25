AŞURE GÜNÜ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Aşure Günü'nde vatandaşlar bol bol tövbe ve istiğfar ederek Allah'a dua ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve hayır duaları da bugün en çok yapılan ibadetler arasında bulunuyor.

Manevi değeri yüksek olan bu mübarek günün, tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesi temenni ediliyor.