Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi LDLC Asvel´e 95-56 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi LDLC Asvel´den 23 sayıyla Marine Johannes oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, EuroCup Kadınlar Finali rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptırdı. Rövanş karşılaşması 12 Nisan Çarşamba TSİ 20.00´de Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak.
SALON: Astroballe
HAKEMLER: Gvidas Gedvilas, Cecilia Toth, Marek Kukelcik
LDLC ASVEL: Chartereau 11, Ciak 4, Dietrick 14, Quevedo 9, Williams 20, Gruda 6, Jocyte 6, Johannes 25
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 9, Jurjane 9, Nacickaite 9, Prince 11, Stevens 6, McCowan 12, Pelin Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez
1´İNCİ PERİYOT: 27-19
İLK YARI: 50-28
3´ÜNCÜ PERİYOT: 72-40
5 FAUL: 38.00 McCowan (Galatasaray)
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