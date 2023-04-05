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ASVEL - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 95-56 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroCup finalinin ilk maçında Fransız ekibi ASVEL'e deplasmanda 39 sayı farkla 95-56 mağlup olarak şampiyonluğu zora soktu. Sarı-kırmızılıların kupayı kazanması için 12 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçından en az 40 sayı farkla galip ayrılması gerekiyor.

ASVEL - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 95-56 (MAÇ SONUCU)
DHA

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar Finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi LDLC Asvel´e 95-56 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi LDLC Asvel´den 23 sayıyla Marine Johannes oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, EuroCup Kadınlar Finali rövanş karşılaşması öncesi avantajı kaptırdı. Rövanş karşılaşması 12 Nisan Çarşamba TSİ 20.00´de Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak.

SALON: Astroballe

HAKEMLER: Gvidas Gedvilas, Cecilia Toth, Marek Kukelcik

LDLC ASVEL: Chartereau 11, Ciak 4, Dietrick 14, Quevedo 9, Williams 20, Gruda 6, Jocyte 6, Johannes 25

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 9, Jurjane 9, Nacickaite 9, Prince 11, Stevens 6, McCowan 12, Pelin Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez

1´İNCİ PERİYOT: 27-19

İLK YARI: 50-28

3´ÜNCÜ PERİYOT: 72-40

5 FAUL: 38.00 McCowan (Galatasaray)

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