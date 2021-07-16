Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği özellikleri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde bu kez Asya Kaplan Sivrisineği alarmı başlatıldı. İşte giysi üzerinden bile ısırabilen Asya Kaplan Sivrisineği hakkında merak edilenler haberimizde...



ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgül İyison, Asya Kaplan Sivrisineğinin "sarıhumma", "dang humması", "zika", "chikungunya", "batı nil virüsü" gibi hastalıkların taşınmasında etkili bir tür olduğunu belirterek, "Giysilerin üzerinden ısırabiliyor. Alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Kaşıntı yapıyor ve geçmesi de zor oluyor." dedi.

İyison, bu türün Türkiye'de ilk kez 2011'de Trakya'da, 2017'de Karadeniz bölgesinde görüldüğüne işaret ederek, invaziv bir tür olduğu için ortama çabuk adapte olup orada çoğalabildiğini anlattı.

İSTANBUL'DA 25 NOKTADA GÖRÜLDÜ!

İyison, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Ali Rıza Ede ve Sevcan Öztemiz'in 2019-2020 yılları arasında İstanbul'un 27 noktasında sivrisinek ile invaziv aedes türlerinin bulunma oranlarının belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttüğünü aktararak, "Sarıyer, Kilyos, Beşiktaş gibi 25 noktada bu tür sivrisineğe rastlanmış. Belediyelerin ilaçlama yapması gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı sivrisineklerin nerede olduklarını biliyorlar, oralara ilaçlama yaparlarsa çok iyi olur. İnsanlar da evlerinin çevresinde, kapalı ya da açık alanlarda su bırakmayarak en büyük adımı atmış olurlar. Büyük su birikintilerinin olduğu yerlere de çok gitmemeleri gerekiyor. Evlere sineklik taktırmak da fayda sağlar." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgül İyison, kendilerinin de Asya Kaplan Sivrisineğine yönelik moleküler biyoloji çalışması yürüttüklerini, pestisitlere karşı da zaman içerisinde direnç kazanan bu türlerin biyolojik mücadeleyle nasıl yok edilebileceğini araştırdıklarını anlattı.

Çalışma kapsamında aedes türlerini toplayacaklarını, daha sonra DNA'sını izole ederek dizilemeye göndereceklerini ve bu sayede Türkiye'deki türün genomunu öğreneceklerini belirten İyison, ayrıca diğer türlerle farkını, dirençlik geni olup olmadığını ve bu genleri nasıl etkileyebileceklerini araştıracaklarını sözlerine ekledi.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

İyison, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Ali Rıza Ede ve Sevcan Öztemiz'in 2019-2020 yılları arasında İstanbul'un 27 noktasında sivrisinek ile invaziv aedes türlerinin bulunma oranlarının belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttüğünü aktararak, "Sarıyer, Kilyos, Beşiktaş gibi 25 noktada bu tür sivrisineğe rastlanmış. Belediyelerin ilaçlama yapması gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı sivrisineklerin nerede olduklarını biliyorlar, oralara ilaçlama yaparlarsa çok iyi olur. İnsanlar da evlerinin çevresinde, kapalı ya da açık alanlarda su bırakmayarak en büyük adımı atmış olurlar. Büyük su birikintilerinin olduğu yerlere de çok gitmemeleri gerekiyor. Evlere sineklik taktırmak da fayda sağlar." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgül İyison, kendilerinin de Asya Kaplan Sivrisineğine yönelik moleküler biyoloji çalışması yürüttüklerini, pestisitlere karşı da zaman içerisinde direnç kazanan bu türlerin biyolojik mücadeleyle nasıl yok edilebileceğini araştırdıklarını anlattı.

Çalışma kapsamında aedes türlerini toplayacaklarını, daha sonra DNA'sını izole ederek dizilemeye göndereceklerini ve bu sayede Türkiye'deki türün genomunu öğreneceklerini belirten İyison, ayrıca diğer türlerle farkını, dirençlik geni olup olmadığını ve bu genleri nasıl etkileyebileceklerini araştıracaklarını sözlerine ekledi.