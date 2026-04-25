At sahibini boğazından ısırarak ağır yaraladı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir kişi, at tarafından boğazından ısırılması sonucu ağır yaralandı
Giriş: 25 Nisan 2026 - 13:33
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde attan düşen şahıs, boğazından et koparılması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri'nde sahibi S.K'yi düşüren at, bir süre üstünde tepinerek vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı. Kolundan ve boğazından ısırılan S.K., ağır yaralandı.
Çocuklarının müdahalesiyle atın saldırısından kurtarılan S.K., Dicle Üniversitesi Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan S.K'nin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ