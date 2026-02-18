At yarışı spikerinin “Mister Mmmmm” anlatımı gündem oldu!
Sosyal medyada paylaşılan bir at yarışı görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Yarış sırasında mikrofon başındaki spikerin, "Mister Mmmmm" adlı safkanın birincilik mücadelesini coşkulu ve dikkat çekici bir anlatımla aktardığı anlar büyük ilgi gördü.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Nefes kesen mücadelede "Mister Mmmmm" finişe doğru rakipleriyle başa baş giderken, spikerin tempoyu yükselterek yaptığı anlatım kısa sürede viral oldu. Yarışın son anlarında mikrofon başındaki heyecan zirveye çıkarken, atın isminin uzatılarak söylenmesi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
SPİKERDEN AÇIKLAMA
Yarışın ardından gündem olan spiker Ekrem Hazırlar sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Videoyu paylaşan Hazırlar, "Bu yarışı anlatan benim. O anda Amerikalı meslektaşım gibi aynısını yapmaya çalıştım. Meslek neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Zoru başardığımı düşünüp övgü dolu sözler yazanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.