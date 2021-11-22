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ATA AÖF 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuç tarihi

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu AÖF sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. AÖF soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. İşte ATA AÖF sınav sonuçlarına dair detaylar...

ATA AÖF 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuç tarihi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavına giren öğrenciler için, sonuçları açıklanmasını bekliyor. ATA AÖF bahar dönemi sınavı soru ve cevaplarını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ATA AÖF sınav soru ve cevapları...

ATA AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Atatürk Üniversitesi yaptığı duyuruda, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendiğini belirtti.

Devamında, ''lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor.

İşte, ATA AÖF akademik takvimi:

  • Bahar Dönemi Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 14-20 Şubat 2022
  • Ders Kayıtları (Mazeretli): 21-27 Şubat 2022
  • Dersler: 21 Şubat-27 Mayıs 2022
  • Ara Sınav: 9-10 Nisan 2022
  • Final Sınavları: 28-29 Mayıs 2022
  • Bütünleme: 2-3 Temmuz 2022 2021-2022
  • Mezuniyet Üç Ders Sınavları: 7 Ağustos 2022

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