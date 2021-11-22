TURKOVAC için "son virajda bin kahraman" aranıyor

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavına giren öğrenciler için, sonuçları açıklanmasını bekliyor. ATA AÖF bahar dönemi sınavı soru ve cevaplarını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ATA AÖF sınav soru ve cevapları...

ATA AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Atatürk Üniversitesi yaptığı duyuruda, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendiğini belirtti.

Devamında, ''lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor.

İşte, ATA AÖF akademik takvimi: