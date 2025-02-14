ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi alma ekranı
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav tarihi belli oldu. ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. Bütünleme sınavına, güz dönemi final sınavlarında başarısız olan veya sınava giremeyen öğrenciler katılabilecek. Ayrıca, final sınavına girmiş ancak notunu yükseltmek isteyen öğrenciler de bütünleme sınavına başvurabilecek. Şimdi sıra bütünleme sınavlarında. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
ATA AÖF bütünleme sınav tarihi belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi haftalar önce paylaşılmıştı. İşte ATA AÖF bütünleme sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.