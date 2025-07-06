Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı yüzde 30, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı ise yüzde 70 olacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...