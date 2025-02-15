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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI ne zaman, saat kaçta başlıyor? ATA AÖF bütünleme sınavı kaç soru kaç dakika? 2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

        ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? ATA AÖF bütünleme sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavı, Şubat ayında düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre bütünleme sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 08:34 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:34
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        ATA AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA ÖF) güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Üç oturumda ve yüz yüze yapılacak olan sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, ATA AÖF ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 Güz Dönemi ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlangıç-bitiş saati.

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece ATA AÖF güz yarıyılı bütünleme sınav tarihleri belli oldu.

        Takvime göre, ATA AÖF bütünleme sınavı 15 Şubat-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak.

        Oturum saatleri ve günü ise şu şekilde:

        I. Oturum: 15 Şubat 2025 Saat 09.30

        II. Oturum: 15 Şubat 2025 Saat 14.00

        III. Oturum: 16 Şubat 2025 Saat 15.00

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        Adaylar, bütünleme sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilirler.

        Sınav giriş belgeleri aynı zamanda ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından da alınabilmektedir.

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

        Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

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        ATA AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

        Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

        Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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