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ATA AÖF ders kayıtları başladı! Ders kayıtları nasıl yapılır? 2018 - 2019 ATA AÖF akademik takvimi

ATA AÖF ders kayıtları 2018 - 2019 eğitim dönemi için alınmaya başlandı. ATA AÖF'te ÖSYS ile yerleştirme ve yatay geçiş kayıtları tamamlandı. İkinci Üniversite kayıtlar için ise son tarih 5 Ekim. Buna bağlı olarak da kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları bugünden itibaren başladı ve 5 Ekim'e kadar devam edecek. İşte ATA AÖF akademik takvimi ve diğer detaylar

01.10.2018 - 13:22 | Güncelleme:

ATA AÖF akademik takvimine göre kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları başladı. ATA AÖF'te ÖSYS ile yerleştirme ve yatay geçiş kayıtları tamamlandı. İkinci Üniversite kayıtlar için ise son tarih 5 Ekim olarak belirlendi. Ders kayıtları da 5 Ekim 2018 tarihine kadar alınacak. Peki ATA AÖF ders kaydı nasıl yapılır?

ATA AÖF DERS KAYDI NASIL YAPILIR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında YKS/YKS EK, DGS/DGS EK, SLT, Yatay Geçiş, Sınavsız İkinci Üniversite ya da Af Kanunu kapsamında YENİ KAYIT yaptıran öğrenciler,

- Herhangi bir yolla (e-Devlet ile, Fakültemiz web sayfasındaki Online Kayıt Sistemi (OKS) sistemi üzerinden, posta/kargo yoluyla belge göndererek ya da doğrudan başvuru ile) kayıt yaptırdıysanız ve kayıtlı olduğunuz programa ait materyal ücretini ödediyseniz;

1 . sınıf güz yarıyılı ders kaydınız Dekanlık tarafından yapılacaktır.

1. sınıf için bunun dışında bir işlem yapmanıza ya da yaptırmanıza gerek yoktur.

Materyal ücretini henüz ödemediyseniz;

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak, Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası ATM ya da şubelerinden programaa ait materyal ücretini ödemelisiniz. Ödeme yaptığınızda;

1. Sınıf güz yarıyılı ders kaydınız Dekanlık tarafından yapılacaktır.

1. Sınıf için bunun dışında bir işlem yapmanıza ya da yaptırmanıza gerek yoktur.

Bu işlemler tamamlandıktan kısa süre sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ders notları ve tüm materyallere erişebilirsiniz.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ders kaydı yaptıracak ARA SINIF öğrencileri,

• Materyal ücretini ödediyseniz;

FF olan dersleriniz otomatik olarak Dekanlık tarafından aktarılacaktır. Bunun dışında alabileceğiniz dersler için Ara sınıf güz yarıyılı ders kaydınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapabilirsiniz.

• Materyal ücretini henüz ödemediyseniz;

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak, Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası ATM ya da şubelerinden programınıza ait materyal ücretini ödemelisiniz. Ödeme yaptığınızda;

FF olan dersleriniz otomatik olarak Dekanlık tarafından aktarılacaktır. Bunun dışında alabileceğiniz dersler için Ara sınıf güz yarıyılı ders kaydınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapabilirsiniz.

Bu işlemler tamamlandıktan kısa süre sonra Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ders notları ve tüm materyallere erişebilirsiniz.

Ders kayıt tarihleri arasında materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından 30 krediye kadar Dekanlığımız tarafından yapılacaktır.

Önemli not: 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda mezuniyet durumuna gelen ancak 3 ya da daha az dersi kalan (notu FF olan) öğrencilerimizin Mezuniyet 3 Ders Sınavına girebilmeleri için ilgili derslere ilgili yarıyıllarda (dersin bulunduğu güz ya da bahar yarıyılı) ders kaydı yaptırmaları zorunludur.

ATA AÖF 2018 - 2019  AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

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