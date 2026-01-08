ATA-AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA-AÖF final sınavı oturumları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 3 oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavının giriş belgeleri üniversitenin web sitesi üzerinden yayınlandı. Bu kapsamda "ATA-AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav oturumları ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
ATA-AÖF final sınavları bu hafta sonu yapılacak. 3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 10 Ocak günü saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 14.00'te gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesini nasıl alacağını araştırıyor. Peki ATA-AÖF sınavı için gerekli belgeler neler, sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ATA-AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ATA-AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 3 oturumdan oluşan sınavın giriş belgeleri üniversitenin web sitesi üzerinden yayımlandı.
ATA-AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarıyıl sonu (final) sınavı giriş belgesine https://obs.atauni.edu.tr/ adresinde yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Ayrıca ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alınabilecek.
Sınav yerleri ise sınav giriş belgesindeki karekod okutularak öğrenilecek.
ATA-AÖF SINAV OTURUMLARI NE ZAMAN?
1. Oturum : 10 Ocak 2026 günü saat 09.30,
2. Oturum : 10 Ocak 2026 günü saat 14.00,
3. Oturum : 11 Ocak 2026 günü saat 09.30’da gerçekleşecek.
ATA-AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sınava girerken OBS üzerinden alınan Sınav Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, süresi geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurulması gerekmektedir.