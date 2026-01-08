Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ATA-AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı: ATA-AÖF sınav oturumları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        ATA-AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA-AÖF final sınavı oturumları ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 3 oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavının giriş belgeleri üniversitenin web sitesi üzerinden yayınlandı. Bu kapsamda "ATA-AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav oturumları ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ATA-AÖF final sınavları bu hafta sonu yapılacak. 3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 10 Ocak günü saat 9.30'da, ikinci oturumu ise saat 14.00'te gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesini nasıl alacağını araştırıyor. Peki ATA-AÖF sınavı için gerekli belgeler neler, sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ATA-AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        2

        ATA-AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 3 oturumdan oluşan sınavın giriş belgeleri üniversitenin web sitesi üzerinden yayımlandı.

        3

        ATA-AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        10-11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarıyıl sonu (final) sınavı giriş belgesine https://obs.atauni.edu.tr/ adresinde yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Ayrıca ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alınabilecek.

        Sınav yerleri ise sınav giriş belgesindeki karekod okutularak öğrenilecek.

        ATA-AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        4

        ATA-AÖF SINAV OTURUMLARI NE ZAMAN?

        1. Oturum : 10 Ocak 2026 günü saat 09.30,

        2. Oturum : 10 Ocak 2026 günü saat 14.00,

        3. Oturum : 11 Ocak 2026 günü saat 09.30’da gerçekleşecek.

        5

        ATA-AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Sınava girerken OBS üzerinden alınan Sınav Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, süresi geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurulması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi