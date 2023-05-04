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ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023 ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı tarihi için geri sayım başladı. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek öğrencilerin gözü "ATA AÖF final sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF final sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

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  • ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak düzenlendi. Ara sınavların geride kalmasıyla gözler ATA AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF final sınavlarına dair detaylar... 
  • ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

    ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    ATA AÖF final sınavlarının tarihleri henüz belli olmadı. Yarıyıl sonu sınav takvimi açıklandığında haberimize eklenecektir.
  • ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

    ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    2023 yılı ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları online olarak yapılmıştı. ATA AÖF final sınavlarının da online yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. ATA AÖF final sınavlarının detayları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
  • ATA AÖF final sınavı ne zaman? 2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları online mı olacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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