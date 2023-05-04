ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2023 yılı ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları online olarak yapılmıştı. ATA AÖF final sınavlarının da online yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. ATA AÖF final sınavlarının detayları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.