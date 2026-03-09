AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı! 2026 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı ve ücreti
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi uzatıldı. Henüz kayıtlarını yenilememiş olan öğrenciler, belirlenen yeni tarihe kadar kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak işlemlerini tamamlayabilirler. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, 2026 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti...
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi son kez uzatıldı.
Buna göre ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri, 15 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
Fakülte tarafından yapılan açıklamaya göre, kayıt yenileme işlemleri tekrar uzatılmayacak.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemlerinizi aşağıdaki adımları izleyerek kolayca tamamlayabilirsiniz.
Materyal Ücretini Ödeyin
Ödemenizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı ya da Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak yapabilirsiniz.
OBS’ye Giriş Yapın
OBS'ye giriş yaptıktan sonra sol menüden "Öğrenim" → "Ders Alma" adımlarını takip ederek derslerinizi seçin.
Ders Onay Süreci
Seçtiğiniz dersler, Fakülte tarafından en kısa sürede onaylanacaktır.
Derslerinize Erişin
Onaylanan derslerinize ÖYS (https://oys.ataaof.edu.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz
ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara (Vize) Sınavı
1. Oturum:18 Nisan 2026 09:30
2. Oturum: 18 Nisan 2026 14:00
3. Oturum: 19 Nisan 2026 15:00
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
1. Oturum: 13 Haziran 2026
2. Oturum: 13 Haziran 2026
3. Oturum: 14 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı
1. Oturum: 18 Temmuz 2026
2. Oturum: 18 Temmuz 2026
3. Oturum: 19 Temmuz 2026
Mezuniyet Üç Ders Sınavı
22 Ağustos 2026