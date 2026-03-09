Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süreci 8 Mart’ta sona ermişti. Ancak ATA AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren bir karar alındı. Kayıt yenileme süresi son kez uzatıldı. Öğrenciler, dönem ücretini ödedikten sonra ders seçimi yaparak kayıtlarını yenileyebilirler. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, 2026 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti hakkında bilgiler…