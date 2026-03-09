Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2026: Kayıt yenileme süresi uzatıldı! ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

        AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı! 2026 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı ve ücreti

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi uzatıldı. Henüz kayıtlarını yenilememiş olan öğrenciler, belirlenen yeni tarihe kadar kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak işlemlerini tamamlayabilirler. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, 2026 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti...

        Giriş: 09.03.2026 - 13:01
        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süreci 8 Mart’ta sona ermişti. Ancak ATA AÖF öğrencilerini yakından ilgilendiren bir karar alındı. Kayıt yenileme süresi son kez uzatıldı. Öğrenciler, dönem ücretini ödedikten sonra ders seçimi yaparak kayıtlarını yenileyebilirler. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte, 2026 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti hakkında bilgiler…

        ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi son kez uzatıldı.

        Buna göre ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri, 15 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

        Fakülte tarafından yapılan açıklamaya göre, kayıt yenileme işlemleri tekrar uzatılmayacak.

        ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemlerinizi aşağıdaki adımları izleyerek kolayca tamamlayabilirsiniz.

        Materyal Ücretini Ödeyin

        Ödemenizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı ya da Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

        OBS’ye Giriş Yapın

        OBS'ye giriş yaptıktan sonra sol menüden "Öğrenim" "Ders Alma" adımlarını takip ederek derslerinizi seçin.

        Ders Onay Süreci

        Seçtiğiniz dersler, Fakülte tarafından en kısa sürede onaylanacaktır.

        Derslerinize Erişin

        Onaylanan derslerinize ÖYS (https://oys.ataaof.edu.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz

        ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

        ATA AÖF 2025-2026 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

        Ara (Vize) Sınavı

        1. Oturum:18 Nisan 2026 09:30

        2. Oturum: 18 Nisan 2026 14:00

        3. Oturum: 19 Nisan 2026 15:00

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

        1. Oturum: 13 Haziran 2026

        2. Oturum: 13 Haziran 2026

        3. Oturum: 14 Haziran 2026

        Bütünleme Sınavı

        1. Oturum: 18 Temmuz 2026

        2. Oturum: 18 Temmuz 2026

        3. Oturum: 19 Temmuz 2026

        Mezuniyet Üç Ders Sınavı

        22 Ağustos 2026

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
