ATA AÖF sınav giriş yerleri, bugün Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde 104 sınav merkezinde yapılacak. ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı haberimizde.

ATA AÖF SINAV YERLERİ - SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020

ATA-AÖF bütünleme sınavına girecek adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sınav giriş belgelerine erişebilir.

ATA - AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ATA-AÖF SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.