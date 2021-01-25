ATA AÖF güz dönemi bitirme sınavları 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında on binlerce öğrencinin katılımı ile çevrimiçi ortamda gerçekleşmişti. Öğrenciler, o günden bu yana 'ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyordu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, güz dönemi online final sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Ders geçme notu kaç? İşte detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI!

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Haberimizden, ATA AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 09:00'dan 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

ATA AÖF DERS DEÇME NOTU KAÇ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Pazartesi (18 Ocak 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

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