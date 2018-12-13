ATA AÖF sınavı 1 - 2 Aralık'ta, belirlenen sınav merkezlerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından 3 Aralık Pazartesi günü soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmış, öğrenciler kendi cevaplarıyla doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışmışlardı. Peki ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 - 2019 ATA AÖF akademik takvimi...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ARA AÖF'ün resmi sitesinde, sınav sonuçlarıyla ilgili olarak "Sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde ilan edilir." ifadeleri yer alıyor. 1 - 2 Aralık'ta gerçekleşen sınavın sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenilecek. Öğrenciler OBS'ye T.C. / Kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacak.

ATA-AÖF SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

ATA AÖF 2018 - 2019 AKADEMİK TAKVİMİ

ATA AÖF BAŞARI NOTU NASIL HESAPLANIR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

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