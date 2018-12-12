ATA AÖF sınavı 2 Aralık Pazar günü, belirlenen sınav merkezlerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından 3 Aralık Pazartesi günü soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmış, öğrenciler kendi cevaplarıyla doğru cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışmışlardı. Peki ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ARA AÖF'ün resmi sitesinde, sınav sonuçlarıyla ilgili olarak "Sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde ilan edilir." ifadeleri yer alıyor. 2 Aralık Pazar günü gerçekleşen sınavın sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenilecek. Öğrenciler OBS'ye T.C. / Kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacak.

ATA AÖF 2018 - 2019 AKADEMİK TAKVİMİ

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