ATA AÖF sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından soruluyor. 2019 - 2020 ATA AÖF eğitim döneminin final sınavı yarınki oturumla birlikte tamamlanacak. Adaylar ATA AÖF'ün son oturumu için sınav giriş belgesini alarak hazırlıklarını tamamlıyor. ATA AÖF giriş belgesi ve detaylar haberimizde.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınav sonuçları için Atatürk Üniversitesi'nden resmi bir açıklama gelmedi. Genelde sınav sonuçları sınavın ardından 2 hafta sonra açıklanıyor. Final sonuçları da 10-15 Ocak arası muhtemel...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takvimine göre bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020’de gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

ATA AÖF'ün yarın gerçekleştirilecek 2. oturumu öncesinde adaylar sınav giriş belgelerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenci bilgilerini girerek alabilirler.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF SINAVINA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.