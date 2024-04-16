2024 ATA AÖF sınav takvimi: ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala ATA AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. ATA AÖF bahar dönemi sınav yerleri giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 ATA - AÖF sınav takvimi...
ATA - AÖF bahar dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler çalışmalarına hız verirken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ATA - AÖF sınavı ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgesi sınavdan 10 gün önce öğrencilerin erişimine sunulması bekleniyor. Öğrenciler sınav yerleri belgesine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 14.00