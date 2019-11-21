ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ATA AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? soruları sınavın ardından adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İşte ATA AÖF sonuçları ve sınav soru cevaplarına dair detaylar...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı fakat geçen yılı baz alacak olursan 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Ara Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. ATA AÖF'ten yapılan açıklamada;

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 20 Kasım 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI