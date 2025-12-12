Habertürk
        Ata Demirer'den Özge Borak açıklaması - Magazin haberleri

        Ata Demirer'den Özge Borak açıklaması

        Ata Demirer, 'Eyyvah Eyvah' serisinin sona ermesinin eski eşi Özge Borak ile ilgili olmadığını söyledi

        Giriş: 12.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 12.12.2025 - 09:51
        "Nedeni Özge değil"
        Ata Demirer, 3 filmi çekilen 'Eyyvah Eyvah' serisinin neden devam etmediğine dair soruya yanıt verdi.

        "ÖZGE BENİ KIRMAZ"

        Eski eşi Özge Borak ile rol aldığı filmin boşandığı için devam etmediği iddiaları hakkında konuşan Ata Demirer; "Eyyvah Eyvah' serisinin 3'te bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge'yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim" ifadelerini kullandı.

        Özge Borak, serinin son 2 filminde rol almıştı.

        Ata Demirer, meslektaşı Özge Borak ile 2012'de evlenmiş, 2014'te boşanmıştı.

        #Özge Borak
        #Ata Demirer
