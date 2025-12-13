Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Ata Demirer Gazinosu' 2026'da da müzik ve kahkaha dolu

        'Ata Demirer Gazinosu' 2026'da da müzik ve kahkaha dolu

        Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen "ATA DEMİRER GAZİNOSU" ile 2026'da da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 00:41 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:41
        'Ata Demirer Gazinosu' 2026'da da müzik ve kahkaha dolu
        Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen “Ata Demirer Gazinosu” ile 2026’da sahnelerin enerjisini yeniden yükseltiyor.

        Yeni seyircileri ve “Ata Demirer Gazinosu” müdavimleri için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

        Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle “Ata Demirer Gazinosu”, 2026 boyunca izleyicilerine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak. Kahkaha dolu etkinliğin biletler satışa çıktı.

        ATA DEMİRER GAZİNOSU 2026 TAKVİMİ

        7 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        8 Ocak 2026 :Zorlu PSM, İstanbul

        22 Ocak 2026 :Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

        23 Ocak 2026 :Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

        26 Ocak 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        4 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        15 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        23 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        26 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        27 Şubat 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        1 Mart 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        12 Mart 2026 : Zorlu PSM, İstanbul

        28 Mart 2026 :Congresium Ankara

        29 Mart 2026 :Congresium Ankara

        #Ata Demirer
        #bkm
