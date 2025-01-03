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        Haberler Magazin Ata Demirer'in Ferdi Tayfur suskunluğu eleştirildi - Magazin haberleri

        Ata Demirer'in Ferdi Tayfur suskunluğu eleştirildi

        Ata Demirer'in, 'Berlin Kaplanı' filmi nedeniyle mahkemelik olduğu Ferdi Tayfur'un ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaşmaması tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:32
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        Suskunluğu eleştirildi
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        Ferdi Tayfur'un, senaryosunu çalıp 'Berlin Kaplanı' filmini çektiği iddiasıyla Ata Demirer’e açtığı dava açmıştı. Mahkeme, Demirer'i haklı bulmuştu. İkiliyi karşı karşıya getiren sürece şöyle gelindi; Tayfur ile Demirer, 2009'da aynı programa konuk oldu. Ferdi Tayfur, yayın sırasında 'Lambalı Saz' adlı film projesinden bahsederek Demirer'e başrol teklif etti.

        'Berlin Kaplanı'

        Ata Demirer ise sanatçıdan senaryosunu kendisine göndermesini istedi. 3 yıl sonra Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı sinema filmini vizyona çıkardı. Bunun üzerine de Ferdi Tayfur; "Gönderdiğim senaryodan izinsiz alıntı yaptı" diyerek dava açtı. Ünlü komedyen ise iddiayı reddederek, Tayfur'un senaryosunun eline ulaşmadığını söyledi. Davada, mahkeme Demirer’i haklı buldu. Hâkim, 'Berlin Kaplanı'nın senaryosunun Demirer’e ait olduğuna, Tayfur’un film üzerinde hiçbir hakkının bulunmadığına hükmetti.

        Ata Demirer

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        Ferdi Tayfur, katıldığı bir programda ise 'Berlin Kaplanı'nın kendi senaryosundan alıntı yapılarak çekilmesinden dolayı üzülerek felç geçirdiğini ifade etti.

        Ferdi Tayfur'un dün vefat etmesinin ardından pek çok ünlü isim taziyelerini ve üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ata Demirer ise Tayfur'un vefatıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

        Yapılan bazı yorumlar şöyle;

        - Ata Demirer gibiler anlayamadı değerini...

        - Ata yüzüyordur muhtemelen şu an.

        - Ferdi Tayfur bir daha gelmez ama bir Ata Demirer gelir.

        - Böyle günde küslük mü olur?

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        #ferdi tayfur
        #Ata Demirer
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