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Ata Demirer'in iş toplantısı

Komedyen Ata Demirer, önceki gün BKM Yönetim Kurulu Üyesi Zümrüt Arol Bekçe ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yeni sezon öncesi toplantı yapan ikiliden Demirer, kendisini görüntüleyen muhabirlerin röportaj talebini, "Daha sonra konuşuruz" diyerek geri çevirdi

Ata Demirer'in iş toplantısı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Komedyen Ata Demirer, tekne tatilini bitirip, İstanbul'a döndü. 5 aydır kendine ait teknesiyle Ege ve Akdeniz sahillerine demir atan Demirer, önceki gün iş görüşmesi için Cihangir'deydi.

Tatil sonrası işe yoğunlaşan Demirer, BKM Yönetim Kurulu Üyesi Zümrüt Arol Bekçe ile toplantı gerçekleştirdi. Uzun süre bir mekanda oturan ikili, yeni sezon öncesi planlama yaptı.

Ata Demirer, kendisini görüntüleyen muhabirlerin röportaj talebini, "Daha sonra konuşuruz" diyerek geri çevirdi.

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