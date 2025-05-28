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        Haberler Magazin Ata Demirer pazarda gerginlik yaşadı: Devir tahammülsüzlük devri - Magazin haberleri

        Ata Demirer pazarda gerginlik yaşadı: Devir tahammülsüzlük devri

        Ata Demirer, yaşadığı gergin bir pazar deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer, basit bir fırın sorusunun beklenmedik bir tartışmaya yol açtığını belirterek takipçilerini uyardı; "Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 22:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:01
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        "Sokakta kimseyle tartışmayın"
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        Ata Demirer, dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Demirer, X hesabından yaptığı açıklamada, perşembe pazarında yaşadığı bir olayı anlatarak takipçilerine uyarıda bulundu.

        Ata Demirer’in aktardığına göre, pazarda bir esnafa fırının yerini sorduğunda beklenmedik bir şekilde gerginlik yaşandı. Yaşadığı diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan Demirer, şu ifadeleri kullandı; "Bu diyalog sabah, perşembe pazarında bir esnafla benim aramda yaşandı! Muhtemelen şapka falan... Beni tanımadı ama üzücü olanı da bu zaten... Artık kimsenin eski hali yok! Devir şiddet devri, tahammülsüzlük devri! Siz siz olun, sokakta kimseyle tartışmayın. Tamamen piyango."

        Fotoğraflar: X, DepoPhoto

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