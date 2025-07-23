Ata Demirer, Urla'da orkinos avında
Ata Demirer, çıktığı mavi turda İzmir'in Urla ilçesinde demirledi. Demirer, sosyal medya hesabından yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda dev bir orkinos balığı tuttuğu anları paylaştı
Giriş: 23.07.2025 - 23:47 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:47
Ata Demirer, 'Sevdalı' adını verdiği teknesiyle çıktığı mavi yolculuktan paylaşımlarla dikkat çekti.
Tatilini İzmir'in Urla ilçesinde sürdüren Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerinin dikkatini çekti.
Ata Demirer, tahmini 1.5 metre uzunluğundaki bir orkinos balığını tuttuğu anları takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ