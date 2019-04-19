Ata Demirer ve Sulhi Aksüt'ün panik gecesi

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirel, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Aralarında Sibel Can’ın eski eşi iş adamı Sulhi Aksüt de vardı. Aksüt’ün yanında genç bir kadın olması dikkatlerden kaçmadı