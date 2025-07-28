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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ata Portföy'de üst düzey atama - İş-Yaşam Haberleri

        Ata Portföy'de üst düzey atama

        Ata Portföy'de Genel Müdürlük Görevine Batuhan Özşahin getirildi. Özşahin'in kurumun yatırım stratejilerinin belirlenmesinde ve portföy yönetiminde aktif rol oynayacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:46
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        Ata Portföy'de üst düzey atama
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        Ata Portföy Yönetimi, 20 Haziran 2025 itibarıyla Batuhan Özşahin’i Genel Müdür olarak göreve getirdi.

        Özşahin'in, aynı zamanda Chief Investment Officer (CIO) ve fon yöneticisi olarak da görev yapacağı kaydedildi.

        İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Batuhan Özşahin, kariyerine finans sektöründe araştırma ve analiz alanında başladı.

        UBS AG Türkiye ofisinde Hisse Senedi Araştırma Direktörü olarak görev aldıktan sonra, uzun yıllar Ata Yatırım bünyesinde Başekonomist ve Stratejist pozisyonlarında bulundu.

        2023 yılında Ata Portföy Yönetimi’nde CIO ve fon yöneticisi olarak göreve başlayan Özşahin, 20 Haziran 2025 tarihinde Ata Portföy Genel Müdürü olarak atandı.

        Özşahin'in kurumun yatırım stratejilerinin belirlenmesinde ve portföy yönetiminde aktif rol oynayacağı kaydedildi.

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