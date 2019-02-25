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Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu cirit, yerli ve yabancı turistleri bölgeye getiren Doğu Ekspresi sayesinde yoğun ilgi görüyor.
AA'nın haberine göre, Orta Asya'dan bugüne taşınan ve asırlardır Anadolu'da da oynanan ata sporu cirit, Kars'ın Selim ilçesinde çeşitli köylerde atlar ile kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılıyor.
Köylerde kurdukları atlı spor kulüpleriyle ata sporunu yaşatmaya çalışan köylüler özellikle hafta sonları atları ile belirlenen köylerde bir araya gelip karla kaplı arazilerde cirit oynuyor.
Genellikle ilçeye bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Hasbey köyü cirit takımları, oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Cirit, sosyal medyada yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Köylüler bu tren ile şehre gelen ve cirite ilgiyi artıran turistlere için de talep üzerine gösteri müsabakaları düzenliyor.
Dostluk havasında geçen cirit karşılaşmaları, turistlerin de beğenisini topluyor.
Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, Doğu Ekspresi sayesinde cirite ilginin arttığını söyledi.
Son yıllarda Kars'ın turizmde iyi bir ivme kazandığını anımsatan Başkaya, "Önceden bölgeye bu kadar turist ilgisi yoktu. Doğu Ekspresi 2-3 yıldır turistlerin Kars'a yoğun şekilde gelmesini sağlıyor. Bu sayede cirite de yoğun talep var. Turistler için Kekeç köyünde güzel bir cirit gösterisi yaptık. Doğu Ekspresi'nin bize katkısı günden güne daha iyi oluyor" dedi.
İstanbul'dan gelen turistlerden Reyhan Bostancı, kar üstünde oynanan cirit müsabakasını izlerken keyif aldıklarını ifade ederek, "İzlerken heyecanlandık, çok hareketli bir spor. Büyük şehirlerde bu güzellikleri yaşayamıyoruz ama buradaki insanlar gerçekten çok güzel vakit geçiriyor. Bir arkadaşımızın organizesinde 14 kişi olarak Doğu Ekspresi ile Kars'a gelme fırsatı yakaladık" diye konuştu.
İlk defa kar üstünde cirit oyununu izlediğini belirten Bostancı, "Cirit oyununu daha önce internetten seyretmiştim, ilk kez canlı izleme imkanına sahip oldum. Sanıyorum onlar sadece bizleri eğlendirmiyor kendileri de eğleniyor. Başka köylerden gelmişler sadece gösteri için değil zaman buldukça kendileri de oynuyorlarmış, güzel bir spor izlerken büyük keyif aldık" ifadesini kullandı.
Turistlerden Murathan Yıldız ise Kars'a cirit izlemek için geldiğini dile getirerek, "Doğu Ekspresi ile Kars'a geldik, buraya her sene gelmeye çalışıyorum, çok güzel bir yer. Kars'ın halkı, gelenekleri, görenekleri, yemekleri çok güzel, böyle yerlere ve güzel kültürlere ulaşabilmek lazım" şeklinde konuştu.
Kars'ın beyaz örtüsünü Doğu Ekspresi'nden izleme fırsatı yakaladıklarını belirten Yıldız, "Kars'a gelinecekse Doğu Ekspresi gezinin bir parçasın olmalı, çünkü son derece nostaljik bir yolculuk. Doğu Ekspresi ile gelirken araçlarla değil de bizzat buradaki yaşantının beyaz örtüye bürünmüş Erzurum ve Kars'ın içinden geçerek geliyorsunuz ve son derece büyüleyici, duygusal tecrübe oluyor. Cirit çok eski bir oyunumuz ancak bizim İstanbul, Ankara ya da büyükşehirlerde rastlayabildiğimiz bir aktivite değil. Cirit bu yöreye özgü bir oyun, biz de müsabakalarını fotoğraflamaya çalıştık" dedi.
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