

Atakan Işıktutan, Survivor 2019 Türk takımı yarışmacıları arasında yerini aldı. Daha önce yüzücülük ve basketbol ile uğraştı aynı zaman da kürek sporu ile de ilgilenmiş. Peki, Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli? İşte Atakan Işıktutan'ın hayat hikayesi...

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor. Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

ATAKAN IŞIKTUTAN 2019 SURVİVOR

#link# #İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ#normallink#