Atakaş Hatayspor, Sinan Özen ve Prınce Atıng'i açıkladı
1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Sinan Özen ve Prınce Atıng ile sözleşme imzaladı.
2 futbolcu kulüp tesislerine gelerek kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Sinan Özen ve Prınce Atıng ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.