Atalanta'da bir devir kapandı
2016 yılından itibaren İtalyan ekibi Atalanya'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.
Giriş: 01.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:39
İtalyan ekibi Atalanta, sözleşmesi sona eren teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takımdan ayrıldığını duyurdu.
Gasperini'nin Roma'nın başına geçmesi bekleniyor.
67 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atalanta ile 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonda ise ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı.
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