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20 bin öğretmenin alınacağı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşliğinde sonuçlar açıklanır açıklanmaz salonda sevinç gözyaşları hakim oldu. Atama öncesi Ziya Selçuk, öğretmenlere tavsiyede bulundu. "20 bin yeni meslektaşımızı Milli Eğitim Bakanlığı’mızın kadroları arasında görmek bakımından son derece heyecanlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız bize güç katacak ve Türkiye'de tüm çocuklarımızın daha güzel hizmet alması, daha güzel bir eğitim öğretim imkanı sağlanması açısından katkı sağlayacak." dedi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2019
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, Atama.meb.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulamada bulunabilecek.
NOT : Bu sayfada ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır.
ATAMA SONUÇLARI YAYINLANDI!
Bugün gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayımlandı.
ATANAN ÖĞRETMENLERİN DİKKATİNE!
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:
1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
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