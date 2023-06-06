Eski MİT Başkanı Hakan Fİdan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte yeni MİT Başkan'ın kim olacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Yeni MİT Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla netlik kazandı. Peki, "Yeni MİT Başkanı kim oldu? Hakan Fidan'ın yerine kim geldi?" İşte detaylar...