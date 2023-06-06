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MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT Başkanı belli oldu mu?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasının ardından, yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Yeni MİT Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla açıklık kazanmış oldu. Peki, "MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT Başkanı belli oldu mu?" İşte yeni MİT Başkanı...

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  • ATAMA YAPILDI! MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT Başkanı belli oldu mu? Hakan Fidan'ın yerine kim geldi?

    Eski MİT Başkanı Hakan Fİdan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte yeni MİT Başkan'ın kim olacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Yeni MİT Başkanı  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla netlik kazandı. Peki, "Yeni MİT Başkanı kim oldu? Hakan Fidan'ın yerine kim geldi?" İşte detaylar...
  • ATAMA YAPILDI! MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT Başkanı belli oldu mu? Hakan Fidan'ın yerine kim geldi?

    YENİ MİT BAŞKANI KİM OLACAK?

    Milli İstihbarat Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamasıyla netlik kazandı. Yapılan atamanın ardından yeni Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın oldu.
  • ATAMA YAPILDI! MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT Başkanı belli oldu mu? Hakan Fidan'ın yerine kim geldi?

    Hakan Fidan'ın yeni Kabine'de yer almasıyla beraber Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı da değişmiş oldu. Yeni MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması sonucu İbrahim Kalın oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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