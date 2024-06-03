Ataşahir'de 6 araç birbirine girdi

"AYNI YERDE DEFALARCA KAZA OLDU"

Eren Doğan isimli bir vatandaş, "Bu burada yaşanan sanırım yüzüncü kaza. Her zaman olduğu gibi araçlardan biri hızlı gelmiş ve diğer araçlara çarpmış. Bütün esnaf bu durumdan rahatsız. Herkesi aradık söyledik ama kimse yardımcı olmadı. Sanırım burada birinin ölmesi gerekiyor. Burada yaşanan kazada esnafların da 2 tane sıfır arabası zarar gördü. Buradaki tabela artık bir çözüm değil buraya bir set ya da bir ışık lazım"dedi.