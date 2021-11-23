Ataşehir'de fırında patlama! 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ataşehir'de fırında patlama! 1 yaralı
ABONE OL

Ataşehir'de fırında patlama! 1 yaralı

Ataşehir'de 5 katlı binanın altında bulunan iş yerinde doğalgaz patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Son dakika: Ataşehir'de fırında patlama! 1 yaralı
Ataşehir'de fırında patlama! 1 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Fırında yaşanan patlamanın etkisiyle camlar kırıldı, yan taraftaki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin önü güvenlik şeridiyle kapatıldı, İGDAŞ ekipleri iş yerine giden doğalgazı kesti.

Patlamada çalıştıkları iş yerinde maddi hasar oluştuğunu söyleyen Gökhan Berik, "Biz tezgahtaydık bir anda patlama oldu. İş yerimizin üst katında çökme oldu. Baya zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı." şeklinde konuştu.

Ekipler, patlama nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinde inceleme yapıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika HAVA DURUMU: Sarı kodlu uyarı: YAĞMUR GELİYOR - Meteoroloji
GÜNDEM Sarı kodlu uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak
SON DAKİKA: Kaçırıldı mı! Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayboldu - Haberler
GÜNDEM Gayrimenkul zengini yaşlı kadın özel bakım evinden ...
Son dakika | Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
GÜNDEM Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 ...
SON DAKİKA | Müslüme'nin dedesi tutuklandı, diğer aile fertleri serbest - HABERLER
GÜNDEM Müslüme'nin dedesi tutuklandı!
Büyükçekmece'de dorsesi açılan TIR, üst geçide çarptı
GÜNDEM TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı!
SON DAKİKA | Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Başak Cengiz'in adı verildi - HABERLER
GÜNDEM Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu mimarlık ...
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ ile mücadelemiz devam edecek - HABERLER
GÜNDEM Bakan Soylu'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" gerginliği - HABERLER
GÜNDEM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Selahattin Demirtaş" ...
Van'da 2 buçuk ay önce cadde ortasında işlenen cinayetin zanlıları yakalandı
GÜNDEM Van'da 2 buçuk ay önce işlenen cinayetin zanlıları ...
SON DAKİKA | İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - HABERLER
GÜNDEM İş yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.