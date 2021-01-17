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Ataşehir'de korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı, 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken otomobil parçalara ayrıldı

Ataşehir'de korkunç kaza! Bariyer ok gibi saplandı, 2 kişi ağır yaralandı
DHA

Kaza saat 06.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 RB 9861 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

DHA'nın haberine göre; otomobil kaza nedeniyle parçalara ayrıldı. Aracın ön kısmı bariyerde kalırken gövdesi ise D-100 Karayolu'na savruldu. Otomobilden kopan parçalar ise etrafa dağıldı. Kazanın ardından araçta bulunan Yunus Karataş ve bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerindeki polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otomobil ve parçaları çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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